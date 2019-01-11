



В Великом Новгороде завершился Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Золотая ладья-2019» Анжелика Королева



Фото Латифа Авалян на Всероссийский фестиваль-конкурс «Золотая ладья» приехала из Краснодарского края. К своим 10-ти годам вокалистка успела получить награды многих творческих состязаний, включая проект ЮНЕСКО в Молдове, где принесла победу нашей стране. Вот и из Новгорода увезет диплом лауреата первой степени. Впрочем, признание, - по опыту Латифы, - не единственное, ради чего стоит ездить на конкурсы.

«Золотая ладья» помогает получить пользу участникам (а заодно

удовольствие публике) уже 16 лет. Как вырос конкурс за эти годы выяснить не сложно, все это время его жюри возглавляет один и тот же деятель искусства - народный артист России Бедрос Киркоров.

Гала-концерт, в программе которого лучшие номера и награждение дипломантов, лауреатов, а также их педагогов затянулся надолго. В академическом театре драмы имени Достоевского на этот раз собралось около пятисот исполнителей и участников коллективов: из Москвы, Петербурга, Твери, Краснодарского края, и конечно, Великого Новгорода и области. За исполнение этой песни, получившей в свое время известность на Евровидении, солист образцовой вокальной студии «Акварель» - Иван Кургалин получил главный приз «Золотой ладьи» в номинации «Вокал».

Поздравить с этим можно не только его, но и всех остальных новгородцев, гран-при в этом году остается у нас.

Репертуар фестиваля-конкурса, учитывая количество участников и номинаций (от инструментального исполнительства до хореографии) довольно широкий, не обошелся, разумеется, и без темы любви. Причем, во всех ее смыслах, включая патриотический. 16-ая «Золотая ладья» проходит в год 1160-летия Родины России, - напомнил залу председатель жюри в своем официальном, а затем и творческом выступлении.





