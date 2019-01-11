



В Новгородской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников



Фото В Новгородской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Планируется, что в нем будут участвовать около тысячи человек. Олимпиада проводится по 21-му предмету и пройдет на базе Регионального института профессионального развития Новгородского государственного университета. Сегодня ученики 9–11 классов проверили свои знания французского языка. Правда, выбрали этот предмет всего четыре человека. Гораздо более востребованным оказался русский язык. Испытания по этому предмету пройдут в понедельник,14 января. В них примут участие 77 человек.





