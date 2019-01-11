



Ирине Сабаевой из Маловишерского района очень нужна помощь Максим Петров



Фото Встречая нашу съемочную группу Ирина Сабаева не без иронии отмечает: «Это меня за несколько месяцев так…». Её жизнь перевернулась в один момент. Еще полгода назад она была счастливой, успешной женщиной, имела свой бизнес и занималась любимым делом – дарила людям красоту.

Сегодня Ирина с трудом передвигается по квартире. Без помощи пожилых родителей ей никак: поэтому с недавних пор вынужденно переехала к ним. А начиналось все с обычного переутомления. В феврале женщина почувствовала себя нехорошо: то рука отнимется, то нога откажет…

Тогда и стало понятно: с организмом, что-то не так. Обследование в клинике Петербургской РАН первое время результатов не приносило. Врачи не могли установить диагноз, в то время, как самочувствие Ирины становилось лишь хуже – падения в обморок участились. В итоге худшие подозрения

подтвердились: болезнь мотонейрона, известная также как БАС.

Препараты способные продлить жизнь, облегчить состояние больного и даже способствовать реабилитации можно найти только за рубежом. Полугодовой курс лечения стоит больше миллиона рублей, для Ирины с пенсий по инвалидности в четыре с небольшим тысячи – неподъемная сумма.

К счастью есть неравнодушные к чужим бедам людям.

Откликнуться и помочь Ирине в борьбе с недугом за жизнь может каждый. Не оставайтесь в стороне, ведь от беды никто не застрахован.





