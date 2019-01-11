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|На счет областного марафона "Рождественский подарок" уже поступило более 28 миллионов рублей
На счет областного марафона "Рождественский подарок" уже поступило более 28 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты населения.
На расчетный счет, открытый Фондом социальной поддержки населения Новгородской области "Сохрани жизнь", перечислено более двух миллионов рублей. Благотворительные пожертвования поступили от 674х организаций и почти пяти тысяч жителей области.
В рамках акции "Банка добра" волонтеры посетили 227 организаций Великого Новгорода и районов области.
|11.01.2019 15:57
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