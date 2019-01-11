



На счет областного марафона "Рождественский подарок" уже поступило более 28 миллионов рублей



Фото На счет областного марафона "Рождественский подарок" уже поступило более 28 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты населения.

На расчетный счет, открытый Фондом социальной поддержки населения Новгородской области "Сохрани жизнь", перечислено более двух миллионов рублей. Благотворительные пожертвования поступили от 674х организаций и почти пяти тысяч жителей области.

В рамках акции "Банка добра" волонтеры посетили 227 организаций Великого Новгорода и районов области.





