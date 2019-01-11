Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Прокуратура Великого Новгорода, представители Гостехнадзора и ГИБДД проверили исправность спецтехники в "Новгородском спецавтохозяйстве"
Елена Пилосова
Фото 
Очередная проверка прокуратуры на этот раз была вызвана информацией о приближающимся к области циклоне со снегопадом и сильным ветром. Готов ли спецтранспорт выйти на улицы города первый зампрокурора Татьяна Дубровина, представители ГИБДД и гостехнадзора решили удостовериться лично.
Машины, задействованные на уборке города, Татьяна Дубровина просит показать в действии. Работают ли проблесковые маячки, в каком состоянии резина, исправны ли механизмы.
Таких машин в САХе 12. Еще есть погрузчики, ряд тракторов выводят на расчистку тротуаров, другой транспорт - на уборку отвалов. Если город начнет засыпать снегом, то именно эту технику, по словам Сергея Андреева, как раз и направят на основные магистрали города. Главная задача - не допустить транспортного коллапса. Если метель придет, то город начнут убирать не ночью, а с девяти-десяти часов вечера. Раньше выгонять машины нет никакого смысла, объяснил директор Спецавтохозяйства.
Проверила Татьяна Дубровина и запасы противогололедных реагентов. Три тысячи кубометров уже использованы, еще шесть тысяч осталось, и на январь-февраль этого, говорят, хватит. Тем не менее, работой исполнителей муниципального контракта, а это еще Мехуборка и Чистый град, не довольны и новгородцы, и проверяющие. Полицией возбуждено шесть административных дел и выдано 12 предписаний, а городское хозяйство составило акты о снятии с подрядчиков денежных средств на сумму более 250 тысяч рублей.
11.01.2019 18:16 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .