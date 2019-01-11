



Прокуратура Великого Новгорода, представители Гостехнадзора и ГИБДД проверили исправность спецтехники в "Новгородском спецавтохозяйстве" Елена Пилосова



Фото Очередная проверка прокуратуры на этот раз была вызвана информацией о приближающимся к области циклоне со снегопадом и сильным ветром. Готов ли спецтранспорт выйти на улицы города первый зампрокурора Татьяна Дубровина, представители ГИБДД и гостехнадзора решили удостовериться лично.

Машины, задействованные на уборке города, Татьяна Дубровина просит показать в действии. Работают ли проблесковые маячки, в каком состоянии резина, исправны ли механизмы.

Таких машин в САХе 12. Еще есть погрузчики, ряд тракторов выводят на расчистку тротуаров, другой транспорт - на уборку отвалов. Если город начнет засыпать снегом, то именно эту технику, по словам Сергея Андреева, как раз и направят на основные магистрали города. Главная задача - не допустить транспортного коллапса. Если метель придет, то город начнут убирать не ночью, а с девяти-десяти часов вечера. Раньше выгонять машины нет никакого смысла, объяснил директор Спецавтохозяйства.

Проверила Татьяна Дубровина и запасы противогололедных реагентов. Три тысячи кубометров уже использованы, еще шесть тысяч осталось, и на январь-февраль этого, говорят, хватит. Тем не менее, работой исполнителей муниципального контракта, а это еще Мехуборка и Чистый град, не довольны и новгородцы, и проверяющие. Полицией возбуждено шесть административных дел и выдано 12 предписаний, а городское хозяйство составило акты о снятии с подрядчиков денежных средств на сумму более 250 тысяч рублей.





