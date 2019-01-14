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В музее деревянного зодчества "Витославлицы" в Васильев вечер начались святочные гадания
Аэлита Тошкина
Фото 
Как только наступают Святки и заканчивается короткий зимний день, в музейные избы Витославлиц выстраиваются длинные очереди. Уже стало доброй традицией в Васильев вечер загадывать желания и гадать, что принесет год новый. В роли оракула - старший научный сотрудник музея Людмила Паршина, в руках у нее не только волшебное стекло, но и ключ к мудрости бытия. По книге притчей Царя Соломона она предсказывала будущее. Именно так в древние времена новгородские крестьянки гадали о том, что их ждет.
Щедрым на добрые предсказания было и волшебное решето, на котором гадали в музейной избе Добровольских. Кому выпало новоселье, кому - прибавление в семействе, а кому и долгая дорога.
Согласно крестьянским традициям, гадать на Святки можно было не только дома. Вот почему возле бани летали валенки. В этот вечер гадали на женихов, и, судя потому, что летели они в сторону Новгорода, ребята всем достались городские. Впрочем, хорошего никогда не бывает много - гадающие к личному счастью просили материальной добавки.
Деньги и богатство раздавала всем желающим на гумне и курица Глаша. Уже не первый год она предсказывает всем незамужним девушкам женихов-домоседов. И иногда ее прогнозы сбываются:
Бойко было и на широкой деревенской улице. Только возле костра не грелись, а судьбу узнавали. Ведь в большом котле варили не еду, а остужали воск. Фигурки получались самые замысловатые. К примеру, новгородке Светлане Галкиной святочный вечер предсказал большую любовь в форме воскового сердечка, а ее соседке по гаданию Ирине Яшиной из Нижнего Новгорода - прибавление в семействе. Ирина впервые приехала в Витославлицы, как и в Великий, из Нижнего на экскурсию.
Жителей Санкт-Петербурга в Васильев вечер в Витославлицах было немало. Праздник завершился дружным хороводом под народную песню "Светит месяц".


14.01.2019 16:55 











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