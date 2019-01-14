



В Региональном институте развития образования прошла Олимпиада по русскому языку для учеников 9-11-ых классов



Фото Олимпиада по русскому языку для учеников 9-11-ых классов проходили в Региональном институте развития образования. На выполнение заданий ребятам выделили 4 академических часа. И это совсем немного, учитывая сложность заданий, далеко выходящих за пределы школьной программы.

Впрочем, вознаграждение стоит усилий, затраченных на подготовку. У самых успешных - впереди Всероссийский этап олимпиады по русскому языку. А его победителям и призерам за ЕГЭ по профильному предмету засчитывают сто баллов.





