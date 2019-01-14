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|В Региональном институте развития образования прошла Олимпиада по русскому языку для учеников 9-11-ых классов
Олимпиада по русскому языку для учеников 9-11-ых классов проходили в Региональном институте развития образования. На выполнение заданий ребятам выделили 4 академических часа. И это совсем немного, учитывая сложность заданий, далеко выходящих за пределы школьной программы.
Впрочем, вознаграждение стоит усилий, затраченных на подготовку. У самых успешных - впереди Всероссийский этап олимпиады по русскому языку. А его победителям и призерам за ЕГЭ по профильному предмету засчитывают сто баллов.
|14.01.2019 17:02
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