



На Солецком аэродроме прошла первая репетиция военного парада в честь 75-летия освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков Ирина Демендеева



Фото В Сольцах прошла первая репетиция парада, который состоится в честь освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Впервые торжества планируют провести с таким размахом: в строю будет почти 600 человек. А затем зрителей ждет проезд техники, стоящей на вооружении в Российской армии.

Все четко, по-военному. Во время первой репетиции парада военнослужащие с точностью до метра измеряют длину техники, которая пройдет по площади Победы-Софийской. Планируется, что в колонне будет от 44 до 60 боевых машин. Задача - продумать их скорость движения, маршрут и расположение.

То, что зрелище будет впечатляющим, понятно уже сейчас. Впервые в нашем городе в параде примет участие такое количество военной техники. Чтобы не повредить асфальт, на самые тяжелые машины установят специальные накладки. Такие сейчас стоят на танках Т-72. А управлять техникой будут самые ответственные солдаты.

К сожалению, изучить военные машины "изнутри" не получится. Сразу после парада все они вернутся на места

базирования: В Лугу, Псков, Санкт-Петербург. но во время репетиции нам все же позволили заглянуть в святая святых - на место механика-водителя одного из танков.

Планируется, что в строю парада будет почти 600 военнослужащих (из Луги, Пскова и Петербурга), новгородских спасателей, сотрудников УФСИн и подростков. Честь принять участие в таком масштабном празднике выпала юнармейцам и воспитанникам Морского центра капитана Варухина. Кстати, во время репетиции их ровному строевому шагу могли позавидовать даже некоторые военные.

Впереди у участников парада еще немало тренировок. Часть из них пройдет в Великом Новгороде. В это время движение на центральной площади будет перекрыто. Об этом обещают сообщить дополнительно. Кстати, в репетиции в областном центре планируют задействовать и легендарный Т-34. Он также

встанет в колонну в день торжеств. В планах провести этот парад в честь освобождения Новгорода на таком уровне, чтобы воспоминания о нем остались у каждого зрителя.





