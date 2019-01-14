



В Великом Новгороде за непосещение ребенком детского сада без уважительной причины родителям придется платить



Фото В комитете по образованию Великого Новгорода прошел брифинг, посвященный изменению порядка взимания с родителей платы за непосещение ребенком детского сада без уважительной причины. Речь идет о 30 процентах от полной суммы пребывания в дошкольном образовательном учреждении, которые пойдут на содержание здания, хозяйственно-бытовые нужды и зарплату вспомогательного персонала, в первую очередь, поваров. Мера, как сказала Ирина Шанаева, распространенная не только в других регионах, но и в нашей области. Так, Любытинский район

Как пояснила председатель городского комитета по образованию Ирина Шанаева, постановление пока не вступило в силу, поскольку сейчас документ находится на проверке прокуратуры. Так что официально новый порядок начнет действовать ориентировочно с 15 февраля, как только его опубликуют. Впрочем, разъяснительную работу, считает председатель комитета по образованию, необходимо ввести уже сейчас. Уважительной причиной, по которой родители могут не оплачивать посещение детсада, являются: болезнь ребенка, закрытие садика на карантин, болезнь родителя, отпуск, санаторно-курортное лечение. Всё это можно подтвердить справкой. Если же ребенок по просьбе родителя просто снимается с питания, например, потому, что уезжает гостить к бабушке или просто остаётся дома, то 33 рубля за каждый пропущенный день заплатить придется.

В Великом Новгороде детей, не посещающих детский сад без уважительной причины, очень много - около 700 человек. Так что подобная мера должна сподвигнуть родителей к тому, чтобы определиться окончательно: освободить место в образовательном учреждении для тех, кто стоит в очереди, либо всё же начать ходить в детсад. Кстати, тем же самым постановлением устанавливается еще одна плата - 12 рублей в час - для детей, которые находятся на кратковременном пребывании. По предварительным оценкам, от этого муниципальные учреждения смогут дополнительно получить 2 миллиона рублей.





