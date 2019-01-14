|
|
|
О КАНАЛАХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НОВОСТИ
|
|
|
|
|В Парфино местные жители и чиновники от медицины обсудили закрытие круглосуточного стационара местной ЦРБ
|Олеся Иванова
Реорганизация новгородской медицины касается не только Шимска. Закрытие круглосуточного стационара Парфинской ЦРБ стало главной темой встречи чиновников от медицины с местным населением. Жители поселка против этого, и ездить лечиться в соседний райцентр никто не хочет. И это несмотря на лучшую
оснащенность Старорусской больницы, наличие узких специалистов и расстоянием всего в 17 километров.
Надежда Владимировна лежит в круглосуточном стационаре каждые полгода, инвалид первой группы с трудом представляет как будет лечиться в соседнем райцентре. Здесь, говорит и врачи лучше, а главное, вниманием из пациентов никто не обделен.
Парфинцы уверены, стоит только закрыть круглосуточный стационар, статистика смертности будет расти. Население района итак не дотягивает до 13-ти тысяч, большинство из которых – пожилые люди. И кто куда кого возить будет? - спрашивают они уже на встрече с чиновниками от медицины. Впрочем, главная причина все в том же отношении, уже сейчас в соседнем райцентре парфинцам не особо рады.
Заместитель министра здравоохранения Новгородской обасти Юрий Булатов уверяет, чем качественнее медицина – тем лучше результат, поэтому и переводят круглосуточные койки, а их должно хватить на всех, в Старую Руссу. Что же касается парфинской ЦРБ, то из врачей никого сокращать не планируют, более того, до 20 коек добавят мест в дневном стационаре (сейчас их 11) , купят новое оборудование и откроют кабинет неотложной помощи, который будут принимать круглосуточно. Да и с плановой госпитализацией помогут транспортом, уверяет уже главврач.
Впрочем, ни верить в обещания, ни слушать доводы чиновников парфинцы, кажется, не готовы. С 2012 в местной ЦРБ уже исчезли несколько отделений, в том числе и детское, и сейчас готовы на многое, чтобы отстоять круглосуточный стационар. В числе мер по сохранению коек – обращение к Президенту.
|14.01.2019 18:48
|
|