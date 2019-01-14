



В Парфино местные жители и чиновники от медицины обсудили закрытие круглосуточного стационара местной ЦРБ Олеся Иванова



Фото Реорганизация новгородской медицины касается не только Шимска. Закрытие круглосуточного стационара Парфинской ЦРБ стало главной темой встречи чиновников от медицины с местным населением. Жители поселка против этого, и ездить лечиться в соседний райцентр никто не хочет. И это несмотря на лучшую

оснащенность Старорусской больницы, наличие узких специалистов и расстоянием всего в 17 километров.

Надежда Владимировна лежит в круглосуточном стационаре каждые полгода, инвалид первой группы с трудом представляет как будет лечиться в соседнем райцентре. Здесь, говорит и врачи лучше, а главное, вниманием из пациентов никто не обделен.

Парфинцы уверены, стоит только закрыть круглосуточный стационар, статистика смертности будет расти. Население района итак не дотягивает до 13-ти тысяч, большинство из которых – пожилые люди. И кто куда кого возить будет? - спрашивают они уже на встрече с чиновниками от медицины. Впрочем, главная причина все в том же отношении, уже сейчас в соседнем райцентре парфинцам не особо рады.

Заместитель министра здравоохранения Новгородской обасти Юрий Булатов уверяет, чем качественнее медицина – тем лучше результат, поэтому и переводят круглосуточные койки, а их должно хватить на всех, в Старую Руссу. Что же касается парфинской ЦРБ, то из врачей никого сокращать не планируют, более того, до 20 коек добавят мест в дневном стационаре (сейчас их 11) , купят новое оборудование и откроют кабинет неотложной помощи, который будут принимать круглосуточно. Да и с плановой госпитализацией помогут транспортом, уверяет уже главврач.

Впрочем, ни верить в обещания, ни слушать доводы чиновников парфинцы, кажется, не готовы. С 2012 в местной ЦРБ уже исчезли несколько отделений, в том числе и детское, и сейчас готовы на многое, чтобы отстоять круглосуточный стационар. В числе мер по сохранению коек – обращение к Президенту.





