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Десятиклассники гимназии «Гармония» дали торжественную клятву в Зале воинской славы Великого Новгорода
Анжелика Королева
Фото 
Присягу принимали не все, а только ученики специализированного класса по направлению «Следственное дело». Патронировать гимназистов «Гармонии» Следственное управление Следственного комитета России по Новгородской области начало с прошлого года. Так что на этот раз торжественно клянется уже второй набор правового класса. Благодаря спецкурсу, нагрузка у ребят из классов «П», конечно, повышенная. Но большинство из них с профессией определились, все дополнительные занятия – в зачёт, и уж точно не лишние.
Форма одежды – парадная, настроение – торжественное. Присяга, она же клятва в преданности Родине, - напоминают старшие товарищи - священный ритуал для каждого защитника Отечества. 10 «П» текст наизусть не учил, но суть обещания усвоил.
Торжественности церемонии придает не только регламент, предусмотревший все тонкости ритуала: парадные марши, построение, напутствия официальных лиц, но и место - Зал воинской славы Великого Новгорода, а также время - клятву быть примером во всем гимназисты дают в преддверии 75-тилетия освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Для присяги - самый подходящий момент. Ведь по большому счету, быть патриотами – главное, к чему готовят этих ребят.
16.01.2019 17:13 











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