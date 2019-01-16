



Десятиклассники гимназии «Гармония» дали торжественную клятву в Зале воинской славы Великого Новгорода Анжелика Королева



Фото Присягу принимали не все, а только ученики специализированного класса по направлению «Следственное дело». Патронировать гимназистов «Гармонии» Следственное управление Следственного комитета России по Новгородской области начало с прошлого года. Так что на этот раз торжественно клянется уже второй набор правового класса. Благодаря спецкурсу, нагрузка у ребят из классов «П», конечно, повышенная. Но большинство из них с профессией определились, все дополнительные занятия – в зачёт, и уж точно не лишние.

Форма одежды – парадная, настроение – торжественное. Присяга, она же клятва в преданности Родине, - напоминают старшие товарищи - священный ритуал для каждого защитника Отечества. 10 «П» текст наизусть не учил, но суть обещания усвоил.

Торжественности церемонии придает не только регламент, предусмотревший все тонкости ритуала: парадные марши, построение, напутствия официальных лиц, но и место - Зал воинской славы Великого Новгорода, а также время - клятву быть примером во всем гимназисты дают в преддверии 75-тилетия освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Для присяги - самый подходящий момент. Ведь по большому счету, быть патриотами – главное, к чему готовят этих ребят.





