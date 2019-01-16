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Заслуженному тренеру СССР, одному из основателей Новгородской школы академической гребли Евгению Михайловичу Морозову исполнилось 90 лет


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Заслуженному тренеру СССР, одному из основателей новгородской школы академической гребли, тренеру-преподавателю спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Евгению Михайловичу Морозову исполнилось 90 лет . Поздравить юбиляра на гребную базу пришли не только многочисленные коллеги и ученики, но и первые лица области. Губернатор Андрей Никитин озвучил поздравление от Президента России Владимира Путина и добавил несколько слов от себя лично.
Юбилейный вечер Евгения Морозова так и назывался «90 лет – всё во имя гребли».
Евгений Михайлович – участник Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки, мастер спорта СССР, он долгие годы передает своим воспитанникам накопленный опыт. В общей сложности Евгений Михайлович подготовил 13 заслуженных мастеров спорта, 16 мастеров спорта международного класса, больше 50 мастеров спорта СССР и России. И в день юбилея его не раз благодарили за добросовестный труд, а сам тренер делился секретами воспитания чемпионов.
Евгений Михайлович и сегодня остается наставником для многих молодых спортсменов и тренеров. В этот день ему желали главного - здоровья и долгих лет жизни.
16.01.2019 17:24 











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