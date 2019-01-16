



Военная техника, которая будет принимать участие в торжественном проезде по главной площади Великого Новгорода 20 января, приводится в порядок Юрий Левиков



Фото Военная техника, которая будет принимать участие в торжественном проезде по главной площади Великого Новгорода 20 января, уже приводится в порядок. Новгородский район, поселок Панковка, 261-ый ремонтный завод. В боксах этого предприятия сейчас десятки образцов современной военной техники. Каждую из машин, прибывших из частей, тщательно готовят к предстоящему параду: моют, сушат, шлифуют, грунтуют, но самая ответственная работа на участке покраски.

Заказ ответственный и выполнить его нужно в максимально сжатые сроки, потому на заводе все, можно сказать, мобилизованы. Вместо двух постов покраски организованы все 6, при этом рабочие, понимая, что отчасти они тоже теперь ответственны за предстоящий парад, еще и вечерят.

Между тем, репетиции предстоящего парада – продолжаются, пока без техники. Но накануне празднований, 19 января, предполагается генеральная репетиция, а на следующий день – сам парад, который, по словам военного комиссара Новгородской области Олега Зайченко, обещает стать самым ярким за последние десятилетия.

Тесное сотрудничество руководства Новгородской области с командованием Западного военного округа позволяет надеяться, что новгородцы еще не раз увидят показательные выступления военных.

Так, есть предварительная договоренность о том, что военнослужащие Западного военного округа примут участие в масштабных торжествах, посвященных юбилею города в июне этого года.





