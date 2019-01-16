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В деревне Холынья Новгородского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
Аэлита Тошкина
Фото 
В новгородской деревне Холынья открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Строительство модульной конструкции стало возможным благодаря федеральной поддержке и региональной программе развития здравоохранения до 2020 года. Отметим, что новоселье медицинского учреждения в Холынье прошло буднично, без речей и транспарантов, а теперь начались рабочие будни.
Вместе со старожилом Холыньи 87летней Марией Дмитриевой идем в центр деревни, где буквально за месяц строители возвели новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. И вот мы уже на приеме у фельдшера Светланы Лабановой.
Во время первого приема медработник заверила бабушку, что теперь ее здоровье будет под постоянным контролем. Не прошло и 5 минут как в коридоре медицинского пункта появились другие пациенты, и даже выстроилась очередь. И в этом нет ничего странного - сегодня в Холынье живет 250 жителей, и теперь, чтобы получить неотложную помощь и необходимые процедуры, не нужно ехать далеко. Фельдшер ФАПа готова помочь всем, кстати, в том числе и жителям соседних деревень. В медучреждении есть все необходимое оборудование, специальные кабинеты для осмотра, а еще сюда по графику будут приезжать узкие специалисты. Качество медицинских услуг у деревенских жителей не должно быть хуже городских, - уверен глава администрации Новгородского района Олег Шахов.
Сегодня у жителей Холыньи было много гостей. К примеру, главный врач Новгородской ЦРБ Алевтина Рыжова. Она еще раз обратила внимание на то, что в таких небольших ФАПах на селе есть хороший набор медицинского оборудования, который присущ крупным больницам. К примеру, здесь в критическом случае можно будет запустить остановившееся сердце или предупредить инфаркт.
Как нам стало известно, жители Савино и Село-Гора тоже хотят, чтобы в их селах в этом году открылись такие же современные фельдшерско-акушерские пункты. И местная власть подтвердила, что работает над этим вопросам. А пока жители Холыньи, многим из которых сейчас за 80, сказали нам, что с таким медицинским сервисом и добрыми отношениями будут отмечать свои вековые юбилеи
16.01.2019 17:29 











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