



Специалисты Новгородэнерго и спасатели МЧС весь день ликвидировали аварии на линиях электропередачи



Фото Наша область продолжает оставаться в нестабильных метеоусловиях и положение с отключениями электроэнергии, несмотря на все усилия ремонтных бригад, за последние сутки не улучшилось - обрывы ЛЭП были зафиксированы в 16-ти районах. В общей сложности обесточенными оказались 216 населенных пунктов.

Ситуация с восстановлением подачи электроэнергии постоянно меняется. Отметим, что в зоне отключения электроэнергии не числится социально значимых объектов, так что угрозы жизни и здоровью людей, отмечают спасатели, нет.

Ситуацию с обрывами на линиях электропередачи сегодня детально разбирали на заседании оперативного штаба в Новгородэнерго. Ситуация не критичная, - отметила министр ЖКХ области Ирина Николаева, но ликвидировать все аварии нужно в максимально короткие сроки. И по докладам из разных районов на это направлены значительные силы. Пока синоптики не прогнозируют улучшения погоды, а значит энергетики и спасатели МЧС остаются в режиме повышенной готовности.

Добавим, что динамика по ликвидации отключений пока положительная. Если утром без света были пять с половиной тысяч жителей области, то ко второй половине дня их число уменьшилось на две тысячи, а к вечеру подачи электроэнергии ждали чуть более тысячи новгородцев. В подключении линий задействованы специалисты Новгородэнерго, сетевых организаций и МЧС. До мест обрыва линий электропередачи им приходится добираться на вездеходах ГТС, снегоходах, а порой и на лыжах.





