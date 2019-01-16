Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Специалисты Новгородэнерго и спасатели МЧС весь день ликвидировали аварии на линиях электропередачи
Фото 
Наша область продолжает оставаться в нестабильных метеоусловиях и положение с отключениями электроэнергии, несмотря на все усилия ремонтных бригад, за последние сутки не улучшилось - обрывы ЛЭП были зафиксированы в 16-ти районах. В общей сложности обесточенными оказались 216 населенных пунктов.
Ситуация с восстановлением подачи электроэнергии постоянно меняется. Отметим, что в зоне отключения электроэнергии не числится социально значимых объектов, так что угрозы жизни и здоровью людей, отмечают спасатели, нет.
Ситуацию с обрывами на линиях электропередачи сегодня детально разбирали на заседании оперативного штаба в Новгородэнерго. Ситуация не критичная, - отметила министр ЖКХ области Ирина Николаева, но ликвидировать все аварии нужно в максимально короткие сроки. И по докладам из разных районов на это направлены значительные силы. Пока синоптики не прогнозируют улучшения погоды, а значит энергетики и спасатели МЧС остаются в режиме повышенной готовности.
Добавим, что динамика по ликвидации отключений пока положительная. Если утром без света были пять с половиной тысяч жителей области, то ко второй половине дня их число уменьшилось на две тысячи, а к вечеру подачи электроэнергии ждали чуть более тысячи новгородцев. В подключении линий задействованы специалисты Новгородэнерго, сетевых организаций и МЧС. До мест обрыва линий электропередачи им приходится добираться на вездеходах ГТС, снегоходах, а порой и на лыжах.


16.01.2019 18:43 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .