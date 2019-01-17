



Снегопад доставил массу хлопот энергетикам, спасателям и водителям



Фото Ремонтные бригады «Новгородэнерго» завершили восстановительные работы на воздушных линиях электропередачи в Новгородской области. Как сообщили «Вестям» в пресс-службе компании, электропитание сейчас получают все потребители, а энергетики отменили особый режим работы. По последним данным за минувшие сутки они восстановили работу более трёхсот трансформаторных пунктов питания. В общей сложности в Новгородской области работали 54 бригады численностью более двухсот человек и 60 единиц спецтехники. Помощь в ликвидации технологических нарушений оказывали бригады МЧС и подрядные

организации. Но по метеопрогнозам сегодня в нашей области также ожидаются неблагоприятные погодные явления: мокрый снег и порывы ветра до 15 метров в секунду. Поэтому «Новгородэнерго» продолжает работу в режиме повышенной готовности.

Снегопад доставил массу хлопот и водителям. Новгородская ГИБДД сообщает, что сегодня зарегистрировано несколько аварий – именно из-за состояния проезжей части. К счастью, все они не значительны. Видео одной из аварий опубликовано в группе ЧП "ВКонтакте". Сегодня утром на Сырковском шоссе в Великом Новгороде на заснеженной дороге произошло массовое ДТП. Несколько

автомобилей застряли в сугробе. Судя по видеозаписи, участниками аварии стали пять машин. Трое водителей, видимо, уходя от столкновения, въехали в сугроб. Информации о пострадавших нет.

Добавим, что региональное управление МЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями, просит автомобилистов быть предельно внимательными во время поездок.





