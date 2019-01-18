



В министерстве образования Новгородской области прошел брифинг, посвященный теме зачисления детей в первые классы



Фото Первого сентября пойдут в школу 3045 юных жителей областного центра, и власти определили порядок подачи документов. В этом году территория города будет условно разделена на 30 квадратов, каждый из которых привязан к конкретному учебному заведению.

Самое большое число первых классов (шесть) будет открыто на базе школы №37, но если в каком-то из учебных заведений объективно потребуется создать дополнительные классы, этот вопрос обещают решить. До 30 июня будет понятна наполняемость классов в каждой из школ, и после родители смогут записать ребенка в любую из школ при наличии в ней свободных мест. Конечно, чиновники от образования не исключают, что постановление, согласно которому в этом году будет проходить запись в первые классы, устроит не всех родителей, но они постарались сделать его максимально удобным для обучения в школе по прописке.



