Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В министерстве образования Новгородской области прошел брифинг, посвященный теме зачисления детей в первые классы
Фото 
Первого сентября пойдут в школу 3045 юных жителей областного центра, и власти определили порядок подачи документов. В этом году территория города будет условно разделена на 30 квадратов, каждый из которых привязан к конкретному учебному заведению.
Самое большое число первых классов (шесть) будет открыто на базе школы №37, но если в каком-то из учебных заведений объективно потребуется создать дополнительные классы, этот вопрос обещают решить. До 30 июня будет понятна наполняемость классов в каждой из школ, и после родители смогут записать ребенка в любую из школ при наличии в ней свободных мест. Конечно, чиновники от образования не исключают, что постановление, согласно которому в этом году будет проходить запись в первые классы, устроит не всех родителей, но они постарались сделать его максимально удобным для обучения в школе по прописке.
18.01.2019 17:18 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .