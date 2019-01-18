



На воинских захоронениях прошли митинги и возложения цветов, посвященные 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков



Фото Сегодня на воинских захоронениях прошли митинги и возложения цветов, посвященные предстоящей памятной дате - 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. У стелы "Город воинской славы" школьники напомнили гостям о том, какое значение в Великой Отечественной войне имела эта операция. Наш город провел в оккупации 883 дня. И именно его освобождение стало первым шагом к прорыву блокады Ленинграда.

Минута молчания - в память о погибших героях. Но помнить нужно и живых, отметил председатель Совета ветеранов Великого Новгорода Юрий Левков. Он попросил школьников чаще навещать ветеранов. Многие из них уже практически не выходят из дома. В их числе и трое воинов-освободителей Новгорода. Для них внимание молодежи было бы приятно, а для подростков эта стало бы хорошей возможностью узнать о войне от её непосредственных участников. Завершился праздничный митинг традиционно - возложением венков и цветов к стеле "Город воинской славы".





