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Новгородскую область с рабочим визитом посетил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин
Елена Пилосова
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Посещение завода «ИКЕА Индастри Новгород» в плане рабочего визита министра - не случайно. В нашем регионе - это одно из шести крупнейших лесоперерабатывающих предприятий. Всего в этой отрасли занято около 700 компаний. Только за 9 месяцев прошлого года инвестиции в капитал предприятий лесной промышленности превысили два с половиной миллиарда рублей. На 47% больше, чем в 2017 году. Новгородская ИКЕА 36% сырья для своего производства получает как раз местного и главная задача сегодня - увеличить эту долю. Возможно ли это?, как вообще обстоят дела в лесной отрасли региона и что предстоит сделать при реализации федеральных проектов: по экологии и восстановлению лесов участники встречи обсудили уже на отдельном совещании. Губернатор Андрей Никитин здесь выделил несколько первостепенных задач. В их числе - рост инвестиций; заготовка расчетной лесосеки; повышение доходов от использования лесов за счет их передачи в аренду.
Также в планах привлечь к лесному ресурсу как можно больше предприятий малого и среднего бизнеса. Первый шаг в этом направлении уже сделан. С первого января область перешла на стопроцентную реализацию леса через биржевые торги. Большую работу региону предстоит провести по реализации двух проектов: по экологии и сохранению лесов. Требования к воспроизводству лесов станут жестче, объемы их увеличатся, появится механизм компенсационного воспроизводства лесов и средства на закупку пожарной, лесохозяйственной техники и оборудования. Новгородской области на эти цели уже выделено 143 миллиона рублей.
Основной акцент в этом проекте будет сделан на новые технологии и одна из них касается создания лесных культур закрытой корневой системы. В строительстве специализированных тепличных комплексов предложили поучаствовать и нашей области.
Еще одним новшеством для лесной отрасли может стать возможность добычи песка на арендованных площадях для дальнейшего его использования при строительстве лесных дорог. С такой просьбой к министру Дмитрию Кобылкину обратился генеральный директор "Хасслахерлеса" Герхард Кирхмайер.
Директор департамента Министерства природных ресурсов и экологии РФ Андрей Грибенников пояснил, что арендаторы могут разрабатывать карьеры для собственных нужд, но никак не для продажи. Соответствующие разъяснения обязательно сделают.


18.01.2019 17:22 











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