



В Центре "Диалог" чествовали участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда и Вооруженных сил



Фото В культурном Центре "Диалог" чествовали участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда и Вооруженных сил. В своем приветственном слове губернатор Андрей Никитин поблагодарил ветеранов за их вклад в Победу и заверил, что в ближайшее время в нашем регионе будут приведены в порядок все воинские захоронения. На это будет выделено федеральное финансирование. А еще федеральные вложения планируется направить развитие и благоустройство города. Наверно, особенно приятно эти слова было слышать участнику Великой Отечественной Войны, восстановителю Новгорода Ивану Васильевичу Андрееву. В 47 году вместе с другими горожанами по вечерам и в выходные дни он по кирпичику возводил новые здания.

Почетные гости торжества сегодня получили памятные знаки "75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков". А затем их ждал праздничный концерт.





