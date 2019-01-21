



Впервые в исправительной колонии строгого режима №7 в Панковке, по просьбе православных осужденных, прошло таинство Крещения Аэлита Тошкина



Фото Впервые в исправительной колонии строгого режима №7 в Панковке, по просьбе православных осужденных, прошло таинство крещения.

16 лет отец Георгий опекает осужденных колонии строгого режима № 7. С божьей помощью в 2003 году заключенные построили храм святого благоверного князя Владимира, сами расписали фрески, написали иконы, объединились в общину. В праздник Крещения два сорокалетних Николая решили начать жизнь с чистого листа, принять православную веру. К этому событию осужденные шли долго, много читали духовной литературы и беседовали со своим наставником.

Накануне праздника православная община исправительной колонии подала идею администрации в Крещение провести обряд купания в Иордани. Купелью стала огромная осиновая бочка, которую сделал своими руками осужденный Владимир Романов. После таинства освящения воды в Купели первым, кто опробовал Иордань стал ее автор.

Осужденные вышли к руководству с предложением проводить такие праздники каждый год. Администрация не прочь сделать Крещенские купания в колонии традиционным событием.





