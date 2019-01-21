



К юбилею освобождения Новгорода был приурочен традиционный лыжный переход через озеро Ильмень Анастасия Тэммо



Фото К юбилею освобождения Новгорода был приурочен традиционный лыжный переход через озеро Ильмень

Участники лыжного перехода финишировали в экстремальных условиях - в пургу, на холодном пронизывающем ветру. Однако и в этот раз, по заведенной традиции, никто не спешил расходиться по домам, - на Орловской насыпи озера Мячино, у памятника на месте гибели Героев Советского Союза Ивана Герасименко, Александра Красилова и Леонтия Черемнова прошел памятный митинг.

Этой акции - 10 лет. Нынешняя - самая масштабная - в ней приняло участие около 70 человек. Накануне утром 5 групп стартовали из деревень Большой Ужин, Устрека, Взвад, Коростынь и Большое Лучно. К вечеру участники перехода встретились в заданной точке в середине озера на ночевку и утром, непосредственно в день освобождения Новгорода, двинулись в его сторону.

Костяк участников похода - турклуб «Берендеи», который на этот раз привлек товарищей из других городов. Кроме пестовчан, в переходе был еще и представитель Твери.

В среднем, за сутки участники преодолели расстояние в 40 километров, сложнее всего было тем, кто стартовал из Холыньи. Сначала группа шла по Мсте, потом по речкам Копка, Перева и самому Ильменю. Так что у них за плечами - 50 километров.

Было непросто, говорят участники лыжного перехода. По сути - это школа выживания. Даже для опытных походников. Каждый подобный переход - это победа над собой. И одержать ее помогает одна мысль, что когда-то, 75 лет назад, люди шли на куда большие подвиги ради освобождения родной земли. И им было в сотни раз сложнее.





