Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





К юбилею освобождения Новгорода был приурочен традиционный лыжный переход через озеро Ильмень
Анастасия Тэммо
Фото 
К юбилею освобождения Новгорода был приурочен традиционный лыжный переход через озеро Ильмень
Участники лыжного перехода финишировали в экстремальных условиях - в пургу, на холодном пронизывающем ветру. Однако и в этот раз, по заведенной традиции, никто не спешил расходиться по домам, - на Орловской насыпи озера Мячино, у памятника на месте гибели Героев Советского Союза Ивана Герасименко, Александра Красилова и Леонтия Черемнова прошел памятный митинг.
Этой акции - 10 лет. Нынешняя - самая масштабная - в ней приняло участие около 70 человек. Накануне утром 5 групп стартовали из деревень Большой Ужин, Устрека, Взвад, Коростынь и Большое Лучно. К вечеру участники перехода встретились в заданной точке в середине озера на ночевку и утром, непосредственно в день освобождения Новгорода, двинулись в его сторону.
Костяк участников похода - турклуб «Берендеи», который на этот раз привлек товарищей из других городов. Кроме пестовчан, в переходе был еще и представитель Твери.
В среднем, за сутки участники преодолели расстояние в 40 километров, сложнее всего было тем, кто стартовал из Холыньи. Сначала группа шла по Мсте, потом по речкам Копка, Перева и самому Ильменю. Так что у них за плечами - 50 километров.
Было непросто, говорят участники лыжного перехода. По сути - это школа выживания. Даже для опытных походников. Каждый подобный переход - это победа над собой. И одержать ее помогает одна мысль, что когда-то, 75 лет назад, люди шли на куда большие подвиги ради освобождения родной земли. И им было в сотни раз сложнее.
21.01.2019 18:40 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .