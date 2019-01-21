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|У монумента Победы прошел торжественный митинг, посвященный 75-летней годовщине со дня освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков
Самым торжественным событием празднования стал митинг, который прошел у монумента Победы.
Полномочный представитель президента в северо-западном федеральном округе Александр Гуцан зачитал на нем поздравление главы государства Владимира Путина.
В свою очередь губернатор Андрей Никитин прочел поздравления от премьер-министра России Дмитрия Медведева, а затем - от себя лично. Следом слово взяла председатель областной думы Елена Писарева.
К сожалению, демонстрационные полеты аваигруппы высшего пилотажа "Соколы России" не удалось провести из-за неблагоприятных погодных условий, зато показательные выступления разведчиков мотострелковой бригады удались на славу. К слову, в этот день все желающие могли увидеть и подержать в руках образцы современного вооружения. А наибольший восторг детворы вызывала сама возможность забраться на легендарную систему "Град".
|21.01.2019 18:42
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