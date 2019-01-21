



Главным событием праздника в честь 75-летия со дня освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков стал военный парад Юрий Левиков



Фото Безусловно, главным событием праздника стал военный парад, аналогов которому в областном центре еще не было.

За час до начала парада техника уже в полной готовности, и не только современная, но и та самая – военная, времен Великой Отечественной: от виллисов и ГАЗов до командирских «Эмок» и мотоциклов с колясками.

Почетные гости занимают места на трибунах. Тут и представители власти, в том числе глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, и представители культурной общественности: артист Михаил Пореченков и режиссер Светлана Дружинина, и конечно же, главные герои этого дня -

ветераны.

Тем временем участники парада на площади замерли по команде «смирно!». Тут и юные моряки, и юнармейцы, и кадеты, и сотрудники правоохранительных служб и ведомств, и слава нашей армии – гвардейцы: зенитчики, артиллеристы, мотострелки и десантники.

И вот собственно сам парад: участники, чеканя шаг, проходят по Софийской площади. Пожалуй, самая зрелищная часть парада – это прохождение техники. Возглавляет колонну легендарный танк Т-34 с красным знаменем на броне, за ним - уже современные образцы вооружений: танки, БТРы, пушки, системы залпового огня и уникальные ракетные комплексы.

Пешая колонна поисковой экспедиции «Долина» и вслед за ней – техника, на которой воевали и побеждали наши деды и прадеды и, которая и сейчас на ходу. По окончании парада в Кремле, у мемориала «Вечный огонь славы», состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов.





