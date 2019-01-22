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Первое в этом году выездное заседание регионального правительства прошло в Малой Вишере
Вадим Алексеев
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Первое в этом году выездное заседание регионального правительства прошло в Малой Вишере. Традиционно десант чиновников разбирается с проблемами территории, где проходит встреча, а также намечает пути ее социально-экономического развития.
Открывая заседание правительства, губернатор Андрей Никитин остановился на праздновании, которое состоялось накануне. По словам губернатора, 75-ю годовщину со дня освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков провели на высочайшем уровне, мероприятия пришлись о душе и жителям и гостям города. А главное - средства были потрачены «смешные». Глава региона выразил благодарность всем, кто занимался организацией торжеств и обратился к своему первому заместителю Сергею Сорокину.
Далее - непосредственно повестка дня. Первые три вопроса касались развития Маловишерского района. Территория, как было отмечено на заседании, еще не исчерпала своего потенциала. После краха предприятия «Электроаппарат» жизнь налаживается, площади банкрота теперь - это инвестиционная площадка. Есть еще 3. Крупные инвесторы в районе уже есть, создают высокотехнологичные рабочие места. Из озвученных проблем - ветхость зданий сферы культуры, вторая смена в школе и качество питьевой воды. По двум последним пунктам уже есть принципиальные решения.
Деньги на очистные сооружения заложены в региональном бюджете, в нынешнем году их планируют модернизировать. На школу ждут федеральное финансирование, вслед за двумя новыми образовательными учреждениями в Великом Новгороде, следующее было решено строить именно в Малой Вишере.
Далее в повестке вопрос об обращении отходов. Новгородская область на новую систему начала переходить еще в мае минувшего года, за это время удалось наладить схему. Мусоросортировочные комплексы построены в Старорусском и Окуловском районах, а 112 миллионов рублей из федерального бюджета позволят приобрести те же мобильные измельчители, которые смогут более плотно захоранивать отходы.
В тот же день со всеми главами муниципальных районов были подписаны соглашения. По сути это своеобразная программа действий. Теперь в ней 26 параметров, которые главам и их командам необходимо выполнить хотя бы на 75 процентов.
Справились - можно ждать финансовых бонусов от области в местный бюджет, а если провалили, то субсидии могут и подрезать. Соглашение стимулирует к активности на районном уровне.
22.01.2019 16:24 











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