



На комиссии Новгородской областной думы по социальной политике обсудили законопроект о региональном капитале при рождении первого ребенка



Фото Законопроект о региональном капитале при рождении первого ребенка стал одним из вопросов сегодняшнего обсуждения на комиссии Новгородской областной Думы по социальной политике. Этот документ разработан для стимулирования рождаемости. Речь идет о женщинах в возрасте до 29 лет включительно. Законопроект направлен на улучшение демографической ситуации. Размер регионального капитала составит 100 тысяч рублей, и распорядиться им можно будет по истечении полутора лет со дня рождения ребенка. Деньги предназначены только для улучшения жилищных условий.

Согласно проекту, областной закон по региональному капиталу на первого ребенка будет действовать в течение трех лет, до конца 2021 года. Право на дополнительную финансовую поддержку получат родители, проживающие в Новгородской области не менее одного года до появления на свет малыша. При обсуждении документа депутатов интересовало, почему родители самостоятельно не смогут распорядиться региональным капиталом, а обязаны будут потратить его только на улучшение жилищных условий. Разработчики законопроекта пояснили, что такую норму ввели, проанализировав проблемы молодых семей, где на первое место как раз и вышли жилищные условия. Были у депутатов вопросы и по ограничению возраста мам.

По итогам обсуждения члены комитета по социальной политике решили рекомендовать депутатам принять документ в первом чтении, но при этом высказали пожелание и по его доработке. Найдет ли поддержку законопроект у парламентариев, станет известно завтра, на заседании областной думы.





