



Министр образования области Павел Татаренко рассказал родителями будущих школьников об изменениях в системе зачисления в школы Юрий Левиков



Фото Сегодня ровно в полночь на портале госуслуг запустят тестовый режим записи детей в первые классы. Родители смогут потренироваться в создании электронных заявлений и прохождении всех последующих этапов. Тестовый режим будет работать только 24 часа. Сама же запись первоклассников стартует 1 февраля: в полночь - через портал госуслуг, в 9 часов - в школах и МФЦ.

Накануне министр образования области Павел Татаренко рассказал родителями будущих школьников об изменениях в системе зачисления в школы.

По новой системе зачисления в первые классы Великий Новгород условно разделен на 30 квадратов, за каждым из которых закреплена близлежащая школа. Подобная привязка помогает заранее понять, в какое именно учебное заведение пойдет ребенок, живущий по тому или иному адресу.

Минимум светофоров и дорог на пути первоклассника к школе – цель благая, но не всем повезло. Если прежде жители Волховца, что граничит с Великим Новгородом, были приписаны к школе №13, то теперь им советуют учиться в Новгородском районе.

Другой вопрос, что привязка к определенной школе по прописке – сокращает выбор. Родители переживают, что в близлежащем учебном заведении может не оказаться программы, соответствующей их пожеланиям.

Впрочем, как бы не различались программы, стандарт един, и дети получат все необходимые знания, – уверяли чиновники. Что же касается, желание попасть в определенную школу вне зависимости от прописки, окончательное комплектование учебных заведений произойдет в июле, если к тому времени в желанных классах останутся места, то перевод возможен.

Пока же стоит сосредоточиться на подаче документов для зачисления детей в первые классы. Кампания стартует 1 февраля и уже в полночь можно будет записаться в школу через Интернет. Представители областного министерства образования уверяют, что нагрузка рассчитана и сайт не рухнет, даже если родители всех трех тысяч будущих первоклассников решат записывать детей одновременно.





