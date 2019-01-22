



Депутаты Новгородской областной думы в режиме круглого стола обсудили реформу здравоохранения Олеся Иванова



Фото Депутаты Новгородской областной думы в режиме круглого стола обсудили реформу здравоохранения. Участники говорили о ее реализации и методах решения существующих проблем. Неудивительно, что встреча длилась 2 часа.

Вместо профильного министра, которого срочно вызвали в Москву, отдуваться за происходящее в новгородском здравоохранении, сегодня пришлось вице-губернатору Ольге Колотиловой. Сначала 40 минут на доклад, а в нем и про помощь федерального центра, в 2019 мы рассчитываем получить 918 миллионов на 8 направлений медицины, и про долг медучреждений, сегодня это почти 600 миллионов. И вот здесь главное – погасить эти долги.

Жесткие методы – единственный вариант полностью ликвидировать задолженность, объясняет вице-губернатор, впрочем, депутатам хорошо известно положение вещей. И то, что несколько лет здравоохранение недофинансировали, и то, что тарифы ОМС были ниже, чем в других регионах, то, что в медицине проблема с кадрами.

Большие зарплаты в соседних регионах, отсутствие служебного жилья – это лишь часть причин. В районы после окончания медицинских вузов свои-то возвращаться не хотят, что уж говорить о кадрах со стороны. Отсюда и предложение о законодательной инициативе уже от самой Ольги Колотиловой - прописать 5-тилетнюю отработку, как это было раньше. Еще один аспект – медицинский транспорт, по словам депутата областной думы Ольги Борисовой, износ машин старорусской ЦРБ, а она обслуживает сразу несколько районов, 80%, да состояние дорог оставляет желать лучшего.

Не все и не сразу, дороги постепенно делаем, отвечала вице-губернатор, машины покупаем. В 2019 будут и новые скорые, и модульные ФАПы, и передвижные. Это уже к вопросу о доступности медицины на селе и ранней диагностике. Впрочем, с основными замечаниями депутатов Ольга Колотилова и сама согласна, но, здесь все вопросы упираются в деньги.

Еще один вариант решения проблем с задолженностью озвучил Алексей Чурсинов. Вице-спикер областной думы предложил выступить с инициативой в федеральный центр списать многомиллиардные долги. Идея, конечно, интересная, но только нашей медицине поможет вряд ли. Списание текущей задолженности или ее погашение вовсе не означает, что новые долги со временем не появятся. Отсюда и предложение экономить, например, на непрофильном персонале больниц или закупке лекарств, отчего и ввели единую систему. В противном случае больная медицина просто умрет через пару-тройку лет.





