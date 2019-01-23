



В Музее изобразительных искусств продолжает работу научная конференция "Новгород и Новгородская земля"



Фото В Музее изобразительных искусств продолжает работу научная конференция "Новгород и Новгородская земля". Напомним, в ней принимают участие историки и археологи из Великого Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Твери и Ростова и белорусского Полоцка. Самым неожиданным для научной общественности выступлением стал доклад новгородского ученого Айвара Степанова. Вместе с историком Сергеем Трояновским он выдвинул гипотезу, что Великий Мост в Новгороде 10-12 веков служил не только переправой, местом торговли, общественных собраний, но и оборонительным сооружением.

О фортификационном значении Великого моста в истории древнего Новгорода, как и о крепостях на берегах Волхова, Айвар Степанов еще поведает в сборнике статей, который выйдет по результатам конференции.





