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Представители министерства сельского хозяйства области и Новгородского Кванториума подписали соглашение о взаимодействии
Фото 
Сегодня представители министерства сельского хозяйства области и Новгородского Кванториума подписали соглашение о взаимодействии. Сотрудничество позволит объединить усилия юных и богатых на перспективные идеи кванторианцев и крепких хозяйственников: тех, кто успешно трудится на земле. Кроме того, это даст взаимовыгодный обмен опытом и возможно привлечет новые кадры в сельское хозяйство.
Первый совместный проект уже реализуют на практике. "Агротур" – это виртуальное путешествие на крупные сельскохозяйственные предприятия региона. В декабре прошлого года кванторианцы уже провели пробную фото- и видеосъемку на базе предприятия "Белгранкорм - Великий Новгород" и теперь планируют подготовить
3D модель этого производства.
Предполагается, что воплощение в жизнь проекта "Агротур" позволит показать лучшие образцы сельскохозяйственного производства и различные этапы переработки продукции. А виртуальный тур по предприятиям-лидерам сельскохозяйственной отрасли надеются сделать доступным в сети интернет.
23.01.2019 18:00 











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