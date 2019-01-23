



Представители министерства сельского хозяйства области и Новгородского Кванториума подписали соглашение о взаимодействии



Фото Сегодня представители министерства сельского хозяйства области и Новгородского Кванториума подписали соглашение о взаимодействии. Сотрудничество позволит объединить усилия юных и богатых на перспективные идеи кванторианцев и крепких хозяйственников: тех, кто успешно трудится на земле. Кроме того, это даст взаимовыгодный обмен опытом и возможно привлечет новые кадры в сельское хозяйство.

Первый совместный проект уже реализуют на практике. "Агротур" – это виртуальное путешествие на крупные сельскохозяйственные предприятия региона. В декабре прошлого года кванторианцы уже провели пробную фото- и видеосъемку на базе предприятия "Белгранкорм - Великий Новгород" и теперь планируют подготовить

3D модель этого производства.

Предполагается, что воплощение в жизнь проекта "Агротур" позволит показать лучшие образцы сельскохозяйственного производства и различные этапы переработки продукции. А виртуальный тур по предприятиям-лидерам сельскохозяйственной отрасли надеются сделать доступным в сети интернет.





