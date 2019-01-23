



Руководство областного управления ГИБДД подвело итоги работы в 2018 году



Фото Показатели транспортного и социального риска за 2018 год стали самыми низкими за последние 11 лет. Такую информацию сегодня озвучили в региональном управлении ГИБДД на брифинге для журналистов.

1147 дорожно-транспортных происшествий, в которых 112 человек погибло и почти полторы тысячи получили ранения, - такова получилась общая статистика по итогам 2018 года. Цифры могут показаться большими. Но, как отметили в региональном управлении ГИБДД, все-таки, они сокращаются. Тенденция к снижению дорожно-транспортного травматизма на дорогах однозначно есть. Причем, она наблюдается на протяжении последних нескольких лет.

По итогам прошлого года не стало больше на дорогах области и нетрезвых водителей. Показатели остались на уровне 2017-го. Это, конечно, не может не радовать. Но, все-таки, водителей, задержанных за управление в состоянии алкогольного опьянения, оказалось три с половиной тысячи человек. Причем более шестисот - с повторным нарушением. Есть даже те, кто садится пьяным за руль в третий и четвертый раз. Никакие наказания их не пугают. Но острасткой должно послужить реальное лишение свободы.

Немало вопросов к руководству ГИБДД было по камерам фото- видеофиксации. Сейчас в нашей области действуют 4 стационарных комплекса и более тридцати передвижных. Еще 22 камеры в первом квартале добавят на трассу М-10 и подъездах к Великому Новгороду. В этом году система фото- видеофиксации, все-таки, должна заработать на 25-ти основных перекрестках областного центра. По крайней мере, соответствующий пакет документов готовится в региональном правительстве, добавил начальник управления ГИБДД УМВД России по Новгородской области Владимир Лонский.

Но большая часть вопросов сегодня касалась состояния улично-дорожной сети в зимнее время: влияет ли оно на аварийность? Оказалось, влияет напрямую. Одних только предписаний на устранения недостатков выдано более пятисот.

Интересовали журналистов новые светофоры на Ломоносова, и Большой Московской. Сейчас они действуют в тестовом режиме. Но, если будет необходимость, то их работу откорректируют. Правда, эти полномочия относятся уже к мэрии.





