



Депутаты Новгородской областной думы приняли закон о региональном капитале “Первый ребенок” Анастасия Тэммо



Фото Каждая копейка, которая приходит из федерального центра, - это, безусловно, главный посыл в выступлении губернатора перед депутатами. Реалии таковы, что пропорции софинансирования на каждый конкретный проект – 3 % от областного бюджета и 97 из федерального – жизнь зачастую меняет, и нагрузка на областной бюджет увеличивается. Речь идет о расходах на содержание новых объектов, которые после того, как они запущены, целиком и полностью несет субъект. В каждом случае затраты существенные, и схема 3% против 97-ми уже не работает. Сегодня это уже 18% против 82-х.

Губернатор Андрей Никитин подробно остановился на каждом национальном проекте и расставил приоритеты на ближайшее будущее.

Также сегодня Андрей Никитин попросил депутатов подумать, как продлить действие капитала «Семья». Что касается его инициативы выплачивать региональный капитал в размере ста тысяч рублей женщинам до 29 лет при рождении первого ребенка, то она уже нашла поддержку. Законопроект вынесла на обсуждение председатель думы Елена Писарева.

В районах реализацию этого позитивного закона, как окрестили его депутаты, будет контролировать заместитель председателя регионального правительства Юрий Бобрышев. Кстати, в 2011 году, еще в статусе мэра, он выступил с подобной инициативой в виде единовременной денежной помощи для мам, у которых появился первенец.

Вопросы по поводу регионального капитала «Первый ребенок» сегодня все же звучали. Так, Надежда Пельгемяйнен предложила, чтобы средства регионального капитала могли идти не только на приобретение жилья, но также на продукты питания и средства гигиены. А Александр Кашицын говорил об увеличении возрастной ценза. Елена Писарева не исключила такой возможности, напомнив коллегам о праве вносить поправки. По мнению члена Совета Федерации Сергея Фабричного, в этом смысле у закона о региональном капитале “Первый ребенок” – большие перспективы.





