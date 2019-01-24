



Еще несколько новых школьных автобусов передали образовательным учреждениям области



Фото Еще несколько новых школьных автобусов передали сегодня образовательным учреждениям области. Два автобуса марки КАВЗ и два ПАЗа приобретены за счет средств резервного фонда Правительства страны.

Шесть машин марки ГАЗ для Новгородского, Шимского и Солецкого районов помогла купить "Транснефть-Балтика" по соглашению о социально-экономической поддержке региона, подписанному компанией с Правительством Новгородской области.

ГАЗ рассчитан на 22 пассажира. Он кардинально отличается от предыдущего автобуса. Новый - более комфортный, теплый, оборудован системой безопасности. Есть ГЛОНАСС, тахограф, кнопка экстренного вызова, ремни безопасности, громкая связь: как внутренняя, так и внешняя. На летний период предусмотрена вентиляция. Этот автобус устроен так, что он не тронется с места с открытой дверью и не поедет со скоростью более 60 километров в час. Что больше всего радует водителей, так это более экономичный дизельный двигатель. По словам директора Бронницкой школы Светланы Яковлевой, новый автобус станет большим подспорьем в перевозке школьников. Предыдущая машина уже выработала свой ресурс. А ежедневно автобус забирает из деревень Частова, Русско и Холынья 38 учеников.

В Новгородской области учеников в школы доставляют 183 автобуса. Более тридцати из них уже заменили на новые.

22 автобуса регион получил за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации, 11 - приобретены в рамках договора с компанией "Транснефть-Балтика". Андрей Никитин также добавил, что программа по замене школьных автобусов продолжится и в наступившем году.





