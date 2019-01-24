Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Свой профессиональный праздник отметили сотрудники отдела по конвоированию регионального управления федеральной службы исполнения наказаний


Фото 
Свой профессиональный праздник отметили сотрудники отдела по конвоированию регионального управления федеральной службы исполнения наказаний. Сегодня их чествовали на торжественном собрании в областной филармонии. В отделе работают около 70 человек, некоторые из них получили боевой опыт в "горячих точках".
С профессиональным праздников сотрудников службы поздравил начальник регионального управления Михаил Девятов, отметив, что сегодня это, действительно, настоящее слаженное, боевое подразделение, с честью выполняющее обязанности, возложенные на него государством. Особые слова благодарности руководитель выразил ветеранам службы, которые стояли у истоков её создания и делились своим опытом с молодыми кадрами. Шесть лет назад в отдел по конвоированию пришел и Кирилл Кандрашин, которому выпало работать с двумя "особенными" сотрудниками: ротвейлером Ричем и немецкой овчаркой Джесс.
Поздравления с праздником сотрудники отдела по конвоированию получили и от Правительства Новгородской области. Лучшие из них были поощрены Почетными грамотами, Благодарственными письмами и ведомственными наградами.
24.01.2019 17:48 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .