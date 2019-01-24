



Свой профессиональный праздник отметили сотрудники отдела по конвоированию регионального управления федеральной службы исполнения наказаний



Фото Свой профессиональный праздник отметили сотрудники отдела по конвоированию регионального управления федеральной службы исполнения наказаний. Сегодня их чествовали на торжественном собрании в областной филармонии. В отделе работают около 70 человек, некоторые из них получили боевой опыт в "горячих точках".

С профессиональным праздников сотрудников службы поздравил начальник регионального управления Михаил Девятов, отметив, что сегодня это, действительно, настоящее слаженное, боевое подразделение, с честью выполняющее обязанности, возложенные на него государством. Особые слова благодарности руководитель выразил ветеранам службы, которые стояли у истоков её создания и делились своим опытом с молодыми кадрами. Шесть лет назад в отдел по конвоированию пришел и Кирилл Кандрашин, которому выпало работать с двумя "особенными" сотрудниками: ротвейлером Ричем и немецкой овчаркой Джесс.

Поздравления с праздником сотрудники отдела по конвоированию получили и от Правительства Новгородской области. Лучшие из них были поощрены Почетными грамотами, Благодарственными письмами и ведомственными наградами.







