



На расширенной коллегии УМВД России по Новгородской области подвели итоги работы полиции в минувшем году



Фото Сегодня в областном центре прошло расширенное заседание коллегии УМВД России по Новгородской области. На нем подвели итоги работы полиции в минувшем году и озвучили планы на перспективу.

Проанализировать работу, выявить недостатки и постараться их в дальнейшем исправить – вот ключевые задачи коллегии. По словам начальника УМВД России по Новгородской области Сергея Коломыцева в 2018 году сотрудники с поставленными задачами справлялись и оперативную обстановку контролировали.

Поддержание правопорядка в общественных местах, безопасность дорожного движения, противодействие экстремизму, борьба с незаконным оборотом наркотиков, нелегальным рынком оружия – вот безусловные приоритеты для новгородских полицейских. Губернатор Андрей Никитин поблагодарил сотрудников УМВД за обеспечение безопасности и отсутствие каких-либо происшествий во время выборных кампаний и крупных общественных мероприятий – последнее из которых – недавнее 75-летие с момента освобождения Новгорода от фашистов. В то же время глава области подчеркнул, регион получает немалые федеральные деньги: главное, чтобы все они были потрачены на предусмотренные цели, без всякого нарушения закона.





