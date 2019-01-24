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В Маловишерском районе произошло ДТП, в результате которого перевернулся школьный автобус
Фото 
Утром в Маловишерском районе, на 55-ом километре автодороги Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи, произошло ДТП со школьным автобусом. Машина наехала на бревно, которое находилось на проезжей части. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. В момент происшествия в салоне находились 7 детей. Некоторым понадобилась медицинская помощь.
Остальные дети были доставлены в школу на другом автобусе. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины ДТП. В Министерстве образования области нам сообщили, что поврежденный автобус сейчас осматривают специалисты. В случае, если потребуется длительный ремонт, проблем с доставкой детей в школы быть не должно.
Маловишерским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Новгородской области начата доследственная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей. По ее результатам будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за организацию перевозки детей.
24.01.2019 17:54 











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