



Новгородская область только в этом году может получить на поддержку фермеров не менее 75 миллионов рублей



Фото Перспективы развития малых форм хозяйствования и вопросы государственной поддержки сельхозкооперативов стали основными темами сегодняшнего обсуждения на встрече руководства областного министерства сельского хозяйства с фермерами. Развитие частных подворий, особенно в отдаленных районах региона, является одним из основных направлений агропромышленного комплекса. С 2012 года для фермеров действуют гранты. За это время 70 начинающих крестьянских хозяйств, 28 семейных животноводческих ферм и 3 кооператива получили помощь на сумму около 200 миллионов рублей.

Сейчас дополнительная поддержка возможна и по национальному проекту, в котором разработана программа агростартапов для начинающих фермеров и кооперативов, которые не только активно развиваются, но и только думают о создании своего хозяйства.

В рамках национального проекта федерального минсельхоза наша область только в этом году может получить на поддержку фермеров не менее 75 миллионов рублей. Эту и другую информацию сегодня как раз и озвучили на встрече для руководителей крестьянских хозяйств и кооперативов. Многие фермеры уже активно пользуются грантовой поддержкой. Сегодня они не только поделились опытом, но и обсудили перспективы дальнейшего развития. Например, кооператив "Новгородский аграрий" Дениса Павлюка в прошлом году получил средства по нескольким сельхознаправлениям, в том числе по растениеводству и на логистический центр.

Сейчас на повестке дня стоит вопрос обновления техники.

Круг обсуждаемых вопросов оказался большим. Чтобы охватить максимальное их количество, на встречу пригласили не только руководство министерства, но и представителей федеральных структур, банковской сферы, страховых компаний. Прошла встреча в формате открытого диалога. Такое общение, по мнению чиновников, дает хорошую обратную связь и помогает из первых уст узнать проблемы, волнующие аграриев.





