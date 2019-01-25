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|Великий Новгород, Кириши, Чудово и Любытино свяжет железнодорожное сообщение
Великий Новгород, Кириши, Чудово и Любытино свяжет железнодорожное сообщение. Маршрут организован благодаря совместной работе министерства транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области и «Северо-Западной пригородной пассажирской компании». Первый рейс состоится 26 января. Из Великого Новгорода он отправится в 6.36 и прибудет на конечную станцию Гамзино в 11.25. В обратном направлении поезд отправится в 19.08 и прибудет в Великий Новгород в 23.59.
В будущем сообщение планируется продлить до Пестово и Хвойной. Таким образом, появится возможность связать районные центры между собой, а также создать для них доступное сообщение с Великим Новгородом. Сейчас проводится мониторинг востребованности такого маршрута.
|25.01.2019 16:43
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