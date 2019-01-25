



Великий Новгород, Кириши, Чудово и Любытино свяжет железнодорожное сообщение



Фото Великий Новгород, Кириши, Чудово и Любытино свяжет железнодорожное сообщение. Маршрут организован благодаря совместной работе министерства транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области и «Северо-Западной пригородной пассажирской компании». Первый рейс состоится 26 января. Из Великого Новгорода он отправится в 6.36 и прибудет на конечную станцию Гамзино в 11.25. В обратном направлении поезд отправится в 19.08 и прибудет в Великий Новгород в 23.59.

В будущем сообщение планируется продлить до Пестово и Хвойной. Таким образом, появится возможность связать районные центры между собой, а также создать для них доступное сообщение с Великим Новгородом. Сейчас проводится мониторинг востребованности такого маршрута.





