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В Новгородском районе прошел рейд сотрудников МЧС по частным жилым домам с печным отоплением
Юрий Левиков
Фото 
Деревня Чечулино, улица Центральная. В этом доме живет многодетная семья, потому проверяющие от МЧС особенно внимательны. Смотрят на состояние электропроводки - вроде бы с нею проблем нет, потом изучают печь, спрашивают хозяина, как он готовил ее к зимнему сезону.
Печи специально белят, чтобы было видно, где трещины и прогары. Затем - всё внимание деталям: металлический лист перед печкой маловат, по правилам он должен быть как минимум 50 на 70 сантиметров. И дрова перед дверцей, за которой горит огонь, складывать не следует – искра может вылететь, тут и до беды недалеко. К слову, подобные рейды по линии МЧС будут проходить дважды в неделю, ведь лучше пожар предупредить, чем тушить.
Сейчас, в разгар зимы, печи становятся основной причиной пожаров, на втором месте - неисправная электропроводка, на третьем – неосторожное обращение с огнем самих жителей. Сотрудники МЧС совместно с областным министерством труда и социальной защиты населения бесплатно ставят автономные пожарные извещатели в жилищах многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. В прошлом году были оборудованы 1100 домов и квартир, в этом - работа продолжится.
25.01.2019 16:45 











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