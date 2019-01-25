



В Новгородском районе прошел рейд сотрудников МЧС по частным жилым домам с печным отоплением Юрий Левиков



Фото Деревня Чечулино, улица Центральная. В этом доме живет многодетная семья, потому проверяющие от МЧС особенно внимательны. Смотрят на состояние электропроводки - вроде бы с нею проблем нет, потом изучают печь, спрашивают хозяина, как он готовил ее к зимнему сезону.

Печи специально белят, чтобы было видно, где трещины и прогары. Затем - всё внимание деталям: металлический лист перед печкой маловат, по правилам он должен быть как минимум 50 на 70 сантиметров. И дрова перед дверцей, за которой горит огонь, складывать не следует – искра может вылететь, тут и до беды недалеко. К слову, подобные рейды по линии МЧС будут проходить дважды в неделю, ведь лучше пожар предупредить, чем тушить.

Сейчас, в разгар зимы, печи становятся основной причиной пожаров, на втором месте - неисправная электропроводка, на третьем – неосторожное обращение с огнем самих жителей. Сотрудники МЧС совместно с областным министерством труда и социальной защиты населения бесплатно ставят автономные пожарные извещатели в жилищах многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. В прошлом году были оборудованы 1100 домов и квартир, в этом - работа продолжится.





