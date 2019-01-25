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В Новгородской области финишировал благотворительный марафон «Рождественский подарок»
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Традиционная благотворительная акция в этом году была посвящена людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Марафон стартовал 10 декабря прошлого года. За это время участие в нем приняли более 1300 организаций и 18 тысяч граждан. В Новгородской области прошло около пятисот благотворительных мероприятий: концертов, выставок, аукционов и ярмарок. Итоги озвучили на церемонии закрытия марафона в Большом зале правительства области.
Более половины подарков поступило в натуральной форме – бытовой техникой, мебелью, одеждой, обувью, игрушками. Лидерами по сбору пожертвований, как и в предыдущие годы, стали организации и жители областного центра, Боровичского, Окуловского, Новгородского, Старорусского и Пестовского районов.
Добрые слова сегодня прозвучали в адрес всех участников и организаторов марафона «Рождественский подарок».
Высокую социальную ответственность некоторых благотворителей на церемонии, конечно, отметили отдельно - благодарственными письмами Губернатора и званиями «Общественное признание».


25.01.2019 19:17 











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