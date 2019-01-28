Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Великом Новгороде прошел Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола
Елена Пилосова
Фото 
В Великом Новгороде прошел Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола. В этом году он стал юбилейным, 10-м по счету. Посвятили его памяти Олимпийского чемпиона 1972 года Сергея Белова. В течение трех дней его участники провели мастер-классы, открытые турниры, тренерские семинары для специалистов со всей страны. Заключительным этапом стал шоу-матч лучших российских игроков.
То, что это будет не просто матч, а настоящее шоу, стало понятно уже до начала основной игры. В классе игроков зрители могли убедиться еще на открытой разминке. Драйва зажигательной музыкой добавила и группа «Стереобэнд».
Матч звезд - одно из самых масштабных событий студенческого баскетбола. А для новгородцев - редкая возможность увидеть на своей площадке лучших игроков от Калининграда до Владивостока - две сборные "Восток" и "Запад". Поэтому вполне закономерно, что и трибуны университетского спортивного комплекса были заполнены до отказа.
Многие новгородцы болели именно за команду "Запада". Тем более, за неё выступал наш земляк Роман Щекин. Стать участником матча звезд не так и просто. В нем принимают участие всего 36 игроков Ассоциации студенческого баскетбола - самые лучшие по версии экспертов и голосованию болельщиков.
И красивый баскетбол, действительно, был. Программа шоу-матча оказалась насыщенной. Участники его выходили на площадку смешанными составами команд, то есть одновременно играли и юноши, и девушки; демонстрировали свои возможности в зрелищных конкурсах бросков сверху и трехочковых. В последнем, например, за одну минуту баскетболист должен попасть максимальное количество "трешек" с пяти разных точек. Правила аналогичны как для юношей так и девушек. И слабый пол нередко дает фору парням. Вот и на этот раз в снайперском противостоянии лучшим сталкером стала игрок "Запада" Яна Кудрявцева.
Отличилась в матче звезд и участница сборной "Востока" Полина Матушкина. Эта девушка и игрок сборной "Запада" Даниил Плужников по итогам состязаний были признаны лучшими.
Встречу двух команд на площадке болельщики встречали небывалой поддержкой трибун. Эмоции захватывали зрителей при каждом удачном броске в кольцо. Ну а самый красивый баскетбол, как и обещали игроки, они показали в финале, победу в котором, несмотря на все усилия "Запада", с перевесом в одно очко одержал "Восток".


28.01.2019 15:58 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .