



В Великом Новгороде прошел Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола Елена Пилосова



Фото В Великом Новгороде прошел Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола. В этом году он стал юбилейным, 10-м по счету. Посвятили его памяти Олимпийского чемпиона 1972 года Сергея Белова. В течение трех дней его участники провели мастер-классы, открытые турниры, тренерские семинары для специалистов со всей страны. Заключительным этапом стал шоу-матч лучших российских игроков.

То, что это будет не просто матч, а настоящее шоу, стало понятно уже до начала основной игры. В классе игроков зрители могли убедиться еще на открытой разминке. Драйва зажигательной музыкой добавила и группа «Стереобэнд».

Матч звезд - одно из самых масштабных событий студенческого баскетбола. А для новгородцев - редкая возможность увидеть на своей площадке лучших игроков от Калининграда до Владивостока - две сборные "Восток" и "Запад". Поэтому вполне закономерно, что и трибуны университетского спортивного комплекса были заполнены до отказа.

Многие новгородцы болели именно за команду "Запада". Тем более, за неё выступал наш земляк Роман Щекин. Стать участником матча звезд не так и просто. В нем принимают участие всего 36 игроков Ассоциации студенческого баскетбола - самые лучшие по версии экспертов и голосованию болельщиков.

И красивый баскетбол, действительно, был. Программа шоу-матча оказалась насыщенной. Участники его выходили на площадку смешанными составами команд, то есть одновременно играли и юноши, и девушки; демонстрировали свои возможности в зрелищных конкурсах бросков сверху и трехочковых. В последнем, например, за одну минуту баскетболист должен попасть максимальное количество "трешек" с пяти разных точек. Правила аналогичны как для юношей так и девушек. И слабый пол нередко дает фору парням. Вот и на этот раз в снайперском противостоянии лучшим сталкером стала игрок "Запада" Яна Кудрявцева.

Отличилась в матче звезд и участница сборной "Востока" Полина Матушкина. Эта девушка и игрок сборной "Запада" Даниил Плужников по итогам состязаний были признаны лучшими.

Встречу двух команд на площадке болельщики встречали небывалой поддержкой трибун. Эмоции захватывали зрителей при каждом удачном броске в кольцо. Ну а самый красивый баскетбол, как и обещали игроки, они показали в финале, победу в котором, несмотря на все усилия "Запада", с перевесом в одно очко одержал "Восток".





