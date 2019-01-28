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Вместе с Дедом Морозом волонтеры Победы исполнили заветные желания 60 воспитанников школы–интерната в Подберезье
Юрий Левиков
Фото 
Финальный новогодний аккорд: вместе с Дедом Морозом волонтеры Победы исполнили заветные желания 60 воспитанников школы–интерната в Подберезье - устроили им праздник и вручили подарки.
Это давняя традиция - накануне каждого Нового года воспитанники школы–интерната пишут письма Деду Морозу. Просят о разном, а волонтеры Победы стараются мечты детей исполнить.
На самом деле все просто: в одном из торговых центров ставят елку желаний, где и размещают письма детей. Каждый из посетителей может прочитать их и почувствовать себя новогодним волшебником.
Как соберут подарки для всех воспитанников, так и приезжают волонтеры Победы в школу–интернат. И не только мешок гостинцев привозят, но и сказку показывают, обычно веселую и со смыслом, поют новогодние песни, да читают стихи-поздравления.
Ключевой момент праздника – вручение подарков. Дед Мороз ни про кого не забыл и заветные мечты детей (уже не первый год) осуществились.


28.01.2019 16:08 











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