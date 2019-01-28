



Региональное отделение Пенсионного фонда России к индексации ежемесячных денежных выплат и набора социальных услуг готово



Фото Региональное отделение Пенсионного фонда России к индексации ежемесячных денежных выплат и набора социальных услуг готово. Напомним, что ЕДВ считается самой массовой социальной выплатой в стране. В Новгородской области эту прибавку к пенсии получают более 73,5 тысяч федеральных льготников: Герои и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, лица, пострадавшие от радиационных последствий.

Проиндексирован будет также набор социальных услуг, который большинство льготников предпочитают получать деньгами – его стоимость с февраля составит тысячу сто двадцать один рубль, 42 копейки. То есть, на 4,3 процента больше прежнего.

Обращаться с заявлениями в отделения Пенсионного фонда льготникам не придется. Индексация производится, что называется, автоматически. Добавим, что с учетом роста, объем расходов на выплату ЕДВ в Новгородской области составит почти 184 миллиона рублей. Общие ежемесячные расходы на пенсии и социальные выплаты превысят 3 миллиарда.





