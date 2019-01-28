



В Новгородской филармонии состоялось торжественное открытие третьего регионального этапа чемпионата "Молодые профессионалы"



Фото Торжественное открытие третьего регионального этапа чемпионата Молодые профессионалы состоялось в Новгородской филармонии. В этом году он пройдет сразу на 10 площадках в Великом Новгороде и Боровичах по 27 компетенциям. Участие в нем примут 260 студентов. Отметим, что три года назад, когда начинался WorldSkills, участников было в 4 раза меньше.

Посоревноваться с нами приехали Карелия, Москва и Ленинградская область. Но, в первую очередь, региональный чемпионат - это отбор лучших новгородцев. Сначала определяют лучшего от учебного заведения, затем областной уровень, дальше уровень федерального округа. Те, кто пройдут его, в августе отправятся на национальный финал в Казань. На этот раз новгородцы готовы представить на 8 компетенций больше. К примеру, в торгово-технологическом колледже усиленно работали над направлением «Ресторанный сервис» .

в дни проведения чемпионата посещать площадки будут 4 тысячи школьников со всей области. Так они смогут узнать, какая профессия востребована в том или ином колледже, ее особенности, плюсы и минусы. Возможно, это поможет старшеклассникам определиться со своим будущим профилем. Добавим, что соревновательная часть конкурса начнется завтра.





