Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
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НОВОСТИ





Инвестиционный совет при губернаторе подвел итоги за 2018 год
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Инвестиционный совет при губернаторе подвел итоги за 2018 год. По словам лидера областной организации "Деловая Россия" Юрия Весельева, из 17 поручений главы региона было выполнено 15. В том числе удалось сократить сроки технологического подключения к электросетям (в среднем, это теперь 59 дней), и к объектам газоснабжения - здесь срок 3,5 месяца. Улучшилась и позиция области в рейтинге привлекательности. За минувший год работы с 53 места мы переместились на 9, теперь в планах – войти в первую двадцатку. Неплохие показатели у региона в работе торгово-промышленного комплекса. Если сравнивать с показателями 2017, в плюсе производство бумажных изделий, деревообработка и производство химической продукции.
В минувшем году удалось решить и проблему с госзаказами в сфере оборонной промышленности. Так только «Квант» в 2019 году получит заказов больше чем на 2 миллиарда рублей. В числе хороших новостей и строительство новых технопарков, уже на этой неделе откроется площадка в Боровичах, дальше в списке - Новгородский район с ОКБ «Планетой».


28.01.2019 18:52 











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