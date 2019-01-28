



Инвестиционный совет при губернаторе подвел итоги за 2018 год



Фото Инвестиционный совет при губернаторе подвел итоги за 2018 год. По словам лидера областной организации "Деловая Россия" Юрия Весельева, из 17 поручений главы региона было выполнено 15. В том числе удалось сократить сроки технологического подключения к электросетям (в среднем, это теперь 59 дней), и к объектам газоснабжения - здесь срок 3,5 месяца. Улучшилась и позиция области в рейтинге привлекательности. За минувший год работы с 53 места мы переместились на 9, теперь в планах – войти в первую двадцатку. Неплохие показатели у региона в работе торгово-промышленного комплекса. Если сравнивать с показателями 2017, в плюсе производство бумажных изделий, деревообработка и производство химической продукции.

В минувшем году удалось решить и проблему с госзаказами в сфере оборонной промышленности. Так только «Квант» в 2019 году получит заказов больше чем на 2 миллиарда рублей. В числе хороших новостей и строительство новых технопарков, уже на этой неделе откроется площадка в Боровичах, дальше в списке - Новгородский район с ОКБ «Планетой».





