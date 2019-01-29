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Следователи выясняют, кто виновен в гибели восьмилетнего мальчика, который провалился в канализационный колодец в поселке Волот
Олеся Иванова
Фото 
Примерно в 2 часа дня мальчик вместе со сверстниками вышел из школы, путь домой лежал мимо местного ДК, но в тот день ребенок отстал от других детей и видимо, решив срезать путь, пошел не по основной дороге, а через кусты и хозпостройки.
Сейчас о трагедии здесь напоминает лишь красно-белая лента, на время следственных действий колодец, в котором обнаружили тело мальчика, оградили по периметру. Скорее всего, говорят правоохранители, из-за обильного снега ребенок просто не заметил септика и провалился, другой вопрос, а в каком состоянии была крышка на колодце. Впрочем, руководство местного ДК, на чьем балансе и числится септик уверяет, состояние проверяли регулярно, последний раз месяц назад, и тогда все было в порядке.
При этом самому колодцу, как выясняется, как минимум четверть века, крышка вся поросла мхом, коррозия металла видна невооруженным глазом. Не удивительно, что ребенок, даже если поверить в отсутствие дырки, мог запросто провалиться в люк, глубина воды в котором выше, чем рост 8-летнего мальчика. Теперь и достоверность слов директора ДК, и состояние крышки оценят эксперты, следователи изъяли ее в качестве вещественного доказательства.
По факту гибели школьника следственный комитет возбудил уголовное дело. В ближайшее время правоохранителям предстоит выяснить все подробности, опросить свидетелей и очевидцев, проверить документацию относительно состояния канализации, а также дать правовую оценку действиям ответственных должностных лиц. Тем временем руководство поселка приняло решение помочь семье мальчика, в районе уже объявлен сбор средств.
Многодетная семья, где рос погибший ребенок, по словам главы Волотовского района Александра Лыжова, всегда была примером для других. Уже завтра Володю, который был старшим из 5-ти детей, похоронят на местном кладбище.
Добавим, что областные власти тоже области окажут поддержку семье, в которой трагически погиб ребенок. Также по поручению губернатора Андрея Никитина на месте трагедии побывала уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Елена Филинкова, которая подготовит предложения по дополнительным мерам, направленные на обеспечение безопасности детей, сообщили в пресс-центре областного правительства.
29.01.2019 19:51 











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