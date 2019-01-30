Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Великом Новгороде 3 февраля состоится фестиваль "Добро пожаловать в Арктику"
Фото 
Новгородцев и гостей областного центра приглашают познакомиться с культурными, историческими и природными реалиями Заполярья. Организатором масштабного мероприятия выступил проектный офис развития Арктики, а идею поддержала администрация нашего города.
На площади Победы-Софийской развернется фестивальный городок со сценой, интерактивными зонами, настоящими чумами и даже арктическим кинозалом, где состоится предпремьерный показ документального фильма известного путешественника, этнографа и режиссера Леонида Круглова "Великий северный путь". Также посетители фестиваля смогут испытать себя в таком виде "северного" многоборья, как метание тынзяна (аркана) на хорея - трехметрового деревянного шеста, который используют для управления оленьей упряжкой.Детей и взрослых научат играть на варгане, исполнять чукотские танцы, делать традиционные северные прически, подражать звукам животных, расскажут об интересных арктических проектах. В течение дня будет работать уличный ресторан, в котором посетителям предложат традиционные блюда северной кухни. Кульминацией фестиваля станет концерт с участием звезд эстрадной и этнической музыки, а завершится мероприятие арктическим этно-сетом от ди-джея Дамира. Фестиваль "Добро пожаловать в Арктику" прошел уже в Москве, Твери, Ярославле. 2 февраля он состоится в Санкт-Петербурге, а в воскресенье уже развернется в Великом Новгороде. Начнутся мероприятия в 13.00 и продлятся до шести часов вечера.
30.01.2019 16:01 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .