



В Великом Новгороде 3 февраля состоится фестиваль "Добро пожаловать в Арктику"



Фото Новгородцев и гостей областного центра приглашают познакомиться с культурными, историческими и природными реалиями Заполярья. Организатором масштабного мероприятия выступил проектный офис развития Арктики, а идею поддержала администрация нашего города.

На площади Победы-Софийской развернется фестивальный городок со сценой, интерактивными зонами, настоящими чумами и даже арктическим кинозалом, где состоится предпремьерный показ документального фильма известного путешественника, этнографа и режиссера Леонида Круглова "Великий северный путь". Также посетители фестиваля смогут испытать себя в таком виде "северного" многоборья, как метание тынзяна (аркана) на хорея - трехметрового деревянного шеста, который используют для управления оленьей упряжкой.Детей и взрослых научат играть на варгане, исполнять чукотские танцы, делать традиционные северные прически, подражать звукам животных, расскажут об интересных арктических проектах. В течение дня будет работать уличный ресторан, в котором посетителям предложат традиционные блюда северной кухни. Кульминацией фестиваля станет концерт с участием звезд эстрадной и этнической музыки, а завершится мероприятие арктическим этно-сетом от ди-джея Дамира. Фестиваль "Добро пожаловать в Арктику" прошел уже в Москве, Твери, Ярославле. 2 февраля он состоится в Санкт-Петербурге, а в воскресенье уже развернется в Великом Новгороде. Начнутся мероприятия в 13.00 и продлятся до шести часов вечера.





