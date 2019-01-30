



Реализацию национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" обсудили на дискуссионной площадке Елена Пилосова



Фото Предприятие "ИКЕА Индастри Новгород" вновь стало дискуссионной площадкой. На этот раз по реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Инициатором встречи стал региональный парламент, который пригласил к обсуждению темы чиновников, общественников и, конечно, производственников.

Такие дискуссионные площадки Новгородская областная дума проводит по всем национальным проектам. Эта - вторая по счету и посвящена поддержке занятости и производительности труда, которая в России, по международной статистике, сейчас в два раза ниже, чем в других странах. Для решения этих проблем и был разработан новый национальный проект.

Бережливое производство, как уточнил Андрей Никитин, уже знакомо многим новгородским предприятиям и эту программу они успешно внедряют у себя. Национальный же проект создан для тех компаний, кому еще понадобится помощь. У нас в области, впрочем, как и в других регионах, появится специализированный центр поддержки производительности труда. Для предприятий учеба будет бесплатной. По словам регионального министра промышленности Ильи Маленко, для нацпроекта отобраны уже 2 предприятия: Боровичский комбинат огнеупоров и 123-й авиационный ремонтный завод. Определены и партнеры, ими станут "ИКЕА Индастри Новгород", «Амкор Ренч Новгород». Главная задача сейчас - попасть в проект в этом году. Через пять лет в него вольются все российские регионы. Какие пути по улучшению производительности труда и поддержке занятости нам еще предстоит пройти, и обсудили сегодня во время дискуссии, конечно не без участия принимающей стороны.

Развитие культуры безопасности, комфортной рабочей среды, компетенций сотрудников, культуры инноваций. Это общие формулировки, но они подразумевают под собой, например, что любой сотрудник может пройти все стадии производства и решить - на своем ли он рабочем месте находится, может быть, изучить другие операции. Посыл - каждый должен заниматься любимым делом. Большое внимание уделяют взаимозаменяемости работников. А рационализаторские предложения поощряются особенно. Но первый и главный приоритет - безопасность на производстве.

Кроме производительности труда национальный проект подразумевает и поддержку занятости. Предстоит обеспечить работой людей предпенсионного возраста. Дополнительный заработок часто нужен и молодым семьям, которые при рождении детей теряют часть своих доходов - ведь мама вынуждена сидеть дома. В помощи заинтересованы и студенты.

Новый национальный проект только начинается. Вопросов по нему еще достаточно много. Поэтому и обсудить их решили с участием всех заинтересованных сторон.





