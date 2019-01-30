



После информации о заложенных бомбах, во всех новгородских школах и ряде лечебных учреждений прошла массовая эвакуация



Фото Сегодня Великий Новгород подвергся атаке интернет-террористов. На электронные адреса всех городских школ и ряда больниц поступило письмо о заложенных бомбах и угрозе взрывов, если не будет произведена эвакуация. После таких угроз, экстренные службы действовали по протоколу. Практически одномоментно во всех новгородских школах началась эвакуация детей. Новгородским министерством образования принято решение о приостановке сегодня занятий в средних общеобразовательных учреждениях Великого Новгорода. Дети отпущены домой. Что касается медицинских учреждений, то по сообщению регионального правительства, в областной клинической больнице приостановлена плановая госпитализация. Консультативный прием ведется в отдельно стоящем здании. Медицинская помощь будет оказана всем. На местах работают специальные службы. Ситуацию контролирует оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. На экстренное заседание собралась и городская комиссия по ликвидации ЧС.

Как только пришла первая тревожная информация, съемочная бригада «Вестей» объехала несколько мест ЧП. Едем за машиной со спецсигналом. Он мчится к школе №10. Дети и педагоги уже за школьным забором. По словам детей все началось в конце первого урока.

Педагоги 10 школы отметили, что паники во время чрезвычайной ситуации не было, оперативные службы приехали быстро, педагогический коллектив и дети эвакуировались из здания за считанные минуты

Но если дети, радостно крикнув «Ура!», разошлись по домам, то у взрослых заботы только нарастали. Необычное действие наблюдаем в Колмово. Тут бойко курсируют городские автобусы, и уже издалека видно, что пассажиры закутаны в больничные одеяла. Едем за пассажирским транспортом, который останавливается напротив здания госпиталя. Пассажиры без зимней одежды, на ногах тапки. Это пациенты областной клинической больницы, персонал которой тоже получил анонимные угрозы о заложенной бомбе. Центральный вход в больницу перекрыт спецмашинами. Двери лечебного учреждения охраняют полицейские. Попасть внутрь невозможно.

Обходим медучреждение по периметру, где находится приемный покой, тут тоже большое движение. Неходячих пациентов врачи и медсестры эвакуируют в автобусы. Все молчаливы, никто не возмущается, действия слажены и проходят максимально быстро.

Водители автобусного парка работали сегодня во внештатном режиме, чтобы обеспечить эвакуацию пациентов областной больницы. Причем пассажирский транспорт остался и на маршрутах в городе.

А вот жителям районов нашей области, которые приехали сегодня на плановую госпитализацию, было предложено подождать. Они пережидали это время у себя в автомобилях, были терпеливы, не паниковали.

И еще, как нам стало известно на момент подготовки репортажа к эфиру, многие родители дошкольников по своему собственному желанию забрали детей из детских садов, хотя тревожных сигналов дошкольные учреждения города не получали, и детсады продолжают работать в нормальном режиме. Кроме этого пациенты первой городской больницы сообщили, что по больничным этажам ходят полицейские и кинологи. Работа больницы осуществляется в штатном режиме без эвакуации.

Первый официальный комментарий «Вести» получили в региональном минздраве. Заместитель министра Юрий Булатов подчеркнул, что новгородская медицина подверглась столь массированной атаке интернет-террористов впервые за всю историю. Сигналы о возможных терактах в медицинские учреждения стали поступать с 8.40 утра.

Оперативно был созван штаб медицины катастроф. Организации переведены в режим повышенной готовности, налажено взаимодействие с силовыми структурами. Однако, экстренная, неотложная и скорая помощь оказывается в полном объеме.

Приостановлена лишь плановая госпитализация в ряде учреждений, но это временная мера. Частичную эвакуацию проводили в Новгородской областной и инфекционной больницах, первой и второй детских поликлиниках и в клинике номер один.

В правительстве региона проходят чрезвычайные совещания. По итогам проверки мед учреждений будет приниматься решение о возобновлении плановой госпитализации. Отметим, что на протяжении нескольких дней аналогичные сигналы о террористических угрозах поступали и в других регионах страны. Началось все с Сибири, сейчас известно, что сегодня эвакуация проходила в школах, больницах и торговых центрах Перми, Красноярска, Вологды, Пскова и других городах. И, по последней информации, все медицинские организации областного центра вернулись к обычному режиму работы.





