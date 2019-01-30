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После гибели ребенка в поселке Волот, решено провести проверки всего ливневого и канализационного хозяйства
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В правительстве прокомментировали еще одно ЧП, речь идет о гибели 8-милетнего мальчика в поселке Волот. Об этой трагедии "Вести" подробно рассказали накануне. Напомним, ребенок провалился в сточный колодец, возбуждено уголовное дело. В числе вероятных причин произошедшего следователи рассматривают состояние крышки септика. В связи с этим уполномоченный по правам ребенка Елена Филинкова сегодня рекомендовала всем главам муниципалитетов взять колодцы на особый контроль, а также дополнительно обследовать территории, привлекая к этому волонтеров и общественность.
И детский омбудсмен, и глава региона просят уделить особое внимание люкам на ливневой канализации. Не секрет, что зачастую они становятся предметом добычи охотников за металлоломом. Среди учреждений, где обход территорий и проверки колодцев должны стать ежедневными, сегодня в первую очередь назвали объекты образования, медицины и социальной сферы.


30.01.2019 19:45 











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